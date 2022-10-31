أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) في مصر، اليوم الاثنين، 31 أكتوبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار مواد البناء في مصر





ونستعرض أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم الاثنين

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 18100 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 18100 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 17800 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 17550 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 17200 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 17100 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 17000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 17000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 17000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 1700 جنيه للطن الواحد



حديد المراكبي أقل سعرا فى السوق



سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 15750 جنيها للطن الواحد.



أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

وشهدت أسعار الأسمنت على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بقيمة 55 جنيها فى الطن الواحد .



ونستعرض أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1570 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1520 جنيها لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1513 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1590 جنيها للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1558 جنيها للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الاثنين عند 1540 جنيها للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1498 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الاثنين 1488 جنيها للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1475 جنيها للطن.

ويشار إلى أن أسعار مواد البناء هذه، لكميات لا تقل عن 30 طنًا، وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل، ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.