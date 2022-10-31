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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخص مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بسبب خصومة ثأرية.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية بني زيد الأكراد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين نتج عنها مصرع شخص.

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انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، أسفرت عن مصرع " حازم. م. ي" 35 عاماً، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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