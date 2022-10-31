عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي بلغاريا: مؤتمر المناخ في مصر فرصة للتصحيح ومكافحة التطرف |خاص

الدكتور مصطفى حجي
الدكتور مصطفى حجي مفتي بلغاريا

أكد الدكتور مصطفى حجي مفتي بلغاريا، أهمية مؤتمر المناخ 27 cop الذي تستضيفه مصر في السادس من نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 179 دولة، مشيراً إلى أنه فرصة عظيمة لتسليط الضوء على ما يقدمه المسلمون لأجل حياة البشرية جمعاء.

 

التغيرات المناخية واحدة من التحديات التي تستلزم تكاتف الجميع

وقال مفتي بلغاريا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التغيرات المناخية واحدة من التحديات التي تستلزم تكاتف الجميع، وأن يكون للمسلمين دورهم الذي ينطلق من جوهر الرسالة الخاتمة التي تقوم على الإنسان ولأجله، لافتاً إلى أن المناخ مشكلة عامة وينبغي أن يساهم علماء الدين فيها فعليهم دور كبير بصفة خاصة في وضع التصور الشرعي للمساهمة في إيجاد الحلول، فمن بين صفحات التاريخ نجد إسهامات مضيئة لرجال الدين لم تتوقف عند حد الفتوى والمسألة الشرعية فالدين وجد لحياة الإنسان ولا تستقيم حياة الإنسان بلا دين.

2500 مراسل أجنبي في شرم الشيخ لتغطية مؤتمر قمة المناخ.. فيديو

مفتي الجمهورية: مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة يستند إلى نصوص شرعية

وتابع مفتي بلغاريا: استضافة هذا المؤتمر مهم جداً، فنحن نتمنى تكراره، والمسلمون على وجه الخصوص، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمسألة التراث فهي قضية هامة حيث إن المسلمين لهم تاريخ وخبرة، ومع تغير الزمان بات لزاماً المواكبة، وذلك وفق القاعدة: “تغير الأفهام بتغير الأزمان”.

 

وأوضح مفتي بلغاريا أن الشباب لديهم أسئلة لم تكن في الماضي متاحة وباتت من مستجدات ونوازل العصر، ما يستدعي أن يكون المستفتي مؤهلاً وفاهماً لما يكون عليه الجواب الشرعي والاستنباط الصحيح لحكم قد يغير في مستقبل أمة، مطالباً الأمة الإسلامية بتوحيد صفوفهم، وأن يأخذوا الإسلام من منابعه الأصيلة الحصينة من التطرف وأن يكون القرآن والسنة الصحيحة وما تركه العلماء مرشداً ومرجعاً لتحصين أبنائهم وشبابهم من أن يقعوا في براثن التطرف والإرهاب.

 

وعدد مفتي بلغاريا، الصعوبات والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة، والتي تتمثل في السوشيال ميديا على رأسها حيث لم تعد كسابق عهدها منبراً لخدمة الإنسان بحسب مفتي بلغاريا وباتت تخدم مصالح وفئات معينة وتحقق لهم مآربهم في السيطرة على العقول ونشر التطرف والإرهاب والترويج للشائعات بهدف استعماري في المقام الأول.

مفتي بلغاريا الدكتور مصطفى حجي مفتي بلغاريا مؤتمر المناخ 27 COP التغيرات المناخية المناخ الدين وجد لحياة الإنسان السوشيال ميديا التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين .. دار الإفتاء تحسم الجدل

نظر إلى التلاميذ .. آخر لحظة في حياة مدرس الرياضيات بشبرا الخيمة

وكيل الأزهر : اليوم نجني ثمار جهود الإمام الأكبر في حوار الأديان

الحقوا المستر مات.. كواليس وفاة 2 مدرسين أمام الطلاب في الشرقية والقليوبية

الغرفة التجارية: غدا صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية من خلال 2500منفذ بالجيزة

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش بالسن.. سميرة سعيد بإطلالة متألقة| شاهد

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ