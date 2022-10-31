9 قرارات لـ محافظ الوادي الجديد خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي

استهل الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة المُنعقد اليوم، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المُحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

▪️وضع خطة لتفعيل الجرعات التنشيطية لجميع العاملين بالمصالح الحكومية خلال شهر نوفمبر للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.

▪️تفعيل دور الجمعيات الفئوية ومبادرات منافذ السلع التموينية واللحوم؛ لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار. وتكثيف الحملات التموينية والدور الرقابي على الأسواق.

▪️تضافر الجهود وحُسن الإعداد لمعرض المُحافظة المُشارك بقمة المُناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لتتويجها عاصمةً للبيئة العربية ٢٠٢٢م.

▪️تخصيص أرض لإنشاء مدرسة STEMللمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمركز الخارجة.

▪️إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء المدارس المجتمعية على مستوى مراكز المُحافظة لخدمة المناطق النائية.

▪️التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز باريس وجهاز التعمير بالمحافظة لسرعة إنجاز طريق باريس/العوينات.

▪️عرض الموقف التنفيذي أسبوعيًا لمختلف القطاعات بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للانتهاء من جميع الأعمال منتصف نوفمبر الجاري.

▪️تشكيل لجنة لحصر المساحات المزروعة بمحصول البرسيم الحجازي لتحديد المقننات المائية للزراعة، وحصر حقول القمح استعدادًا لاستقبال الموسم.

▪️حصر نتائج مبادرة "اتقّوا النّار ولو بشقّ تمرة" بالمراكز والقرى لتحديد أوجه الصرف والإنفاق.