أجمل 5 إطلالات لـ ميريهان حسين خلال احتفالها بعيد ميلادها| شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها

ظهرت ميريهان حسين في الفيديو بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها

https://www.instagram.com/reel/CkQWw7RqUPS/?utm_source=ig_web_copy_link

كما ظهرت ميريهان حسين للاحتفال بعيد ميلاده مرة اخرى، في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت بنطلون ملفت و مقطع مما جعل متابعيها يعلقون قائلين:"شورت ولا بنطلون"، ونسقت معه توب ذا أكمام مشكوفة باللون الأبيض الدي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وظهرت ميريهان حسين ايضا، مرتدية توب أوف شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميز التوب باللون الأسود والرمادي وبنقشة التايجر التي تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

https://www.instagram.com/reel/CkYs_2qqKva/?igshid=YmMyMTA2M2Y=