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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا في خيرسون تخوفا من هجوم أوكراني وشيك

خيرسون الأوكرانية
خيرسون الأوكرانية


قال مسؤولون روسيون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إنهم يوسعون منطقة الإخلاء أبعد من نهر دنيبرو، حيث تستعد أوكرانيا  لمهاجمة سد كاخوفكا وإغراق المنطقة.

وفي منشور على "تليجرام"، قال فلاديمير سالدو، رئيس المنطقة المدعوم من روسيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا، إنه يوسع المنطقة التي يغطيها أمر بإخلاء المدنيين بمسافة 15 كيلومترا إضافية لتشمل سبع مستوطنات أخرى.

وكان مسؤول أوكراني كبير قد اتهم روسيا، بتنظيم "عرض دعائي" في خيرسون التي تسيطر عليها.

وجاء ذلك بعد أن قال مسؤولون، نصبتهم موسكو، إنهم كانوا يستعدون للدفاع عن المدينة من هجوم أوكراني وشيك وحثوا المدنيين على الفرار.

كما اتهم أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، روسيا بمحاولة تخويف سكان خيرسون بما وصفه بـ "النشرات الإخبارية المزيفة" عن القصف الأوكراني للمدينة في جنوب أوكرانيا.

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وكتب على تطبيق المراسلة "تليجرام": "يحاول الروس تخويف أهالي خيرسون من خلال نشرات إخبارية مزيفة حول قصف جيشنا للمدينة، وكذلك ترتيب عرض دعائي لإخلاء السكان".

وأكد يرماك أن:  "الدعاية لن تنجح".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) أن الرسائل النصية اليوم الأربعاء، حثت الناس على مغادرة المدينة الجنوبية.

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