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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

الشيف أسامة
الشيف أسامة

أثار خبر وفاة الشيف أسامة السيد صدمة كبيرة بين مختلف العرب، فهو لم يكن معروفا على المستوى المحلى فقط بل يعرف الشعوب المصرية والعربية والعالمية.

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وانهال خبراء الطهى، بالتعليق على خبر وفاة الشيف أسامة السيد ، حزنا عليه ومن بين هؤلاء الشيف نونا مقدمة برنامج يوكل بالبلدي على قناة بانوراما دراما.

وقالت الشيف نونا، فى برنامجها اليوم: أنا صدمت بخبر وفاة الشيف أسامة السيد الذي يعد أستاذنا كلنا فى مجال الطهى وتعلمنا منه الكثير وله الفضل عليا أنا شخصيا.

وأضافت الشيف نونا : “ أن لو حد ما يعرفوش فهو استاذ الناس كلها حتى لو ماقبلنهوش فلازم كل شيف بيحب مهنته وشاطر لازم يكون فى بيته كتاب من كتب الشيف أسامة اللى اتعلمنا منها الكتير”.
 

الشيف أسامة السيد
الشيف أسامة السيد

وأضحت الشيف نونا، أنها وزملاؤها فى مجال الطهى تعلموا الكثير من الشيف أسامة السيد، وليس الطهى فقط وكان تعلم الذوق والأخلاق قبل الأكل حتى من خلال مشاهدة برامجه وقراءة كتبه فهو متحلي بأخلاق المهنة ولم يقم بمحاربة أحد ولم يلجأ للضرب تحت الحزام  فالمنافسة مع الشيف أسامة كانت دائما بشرف بين الشيفات الأخرين.

واختتمت الشيف نونا ، حديثها  برجاء الجمهور بالدعاء لـ الشيف أسامة سواء يعرفوه أم لا وأن الله يجعل كل عمله وعلمه ومعاناته مع مرضه فى ميزان حسناته.

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