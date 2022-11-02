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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار رعدية على بعض المناطق في شمال سيناء  

هطول أمطار رعدية
هطول أمطار رعدية علي بعض المناطق في سيناء

تعرضت عدد من المناطق بمحافظة شمال سيناء ، إلى هطول أمطار رعدية،  أدت الي غرق الشوارع.

وقد استبشر المواطنون خيرا بهطول الأمطار والتي يعتمدون عليها في ري المحاصيل والزراعات الشتوية. 

وقرر اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وذلك بالتواصل على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

تجهيز الأرض

وقد استعد المواطنون في مناطق الشيخ زويد وبعض قري رفح الي تجهيز الأرض لزراعتها بالمحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح والشعير الي جانب تطهير الهرابات" خزانات أرضية" والتي يتم تخزين المياه غيها لإعادة استخدامها طوال العام خاصة في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء. 
 

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