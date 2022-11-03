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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. فيتوريا يشارك في دورة إعداد المحاضرين باتحاد الكرة

روي فيتوريا
روي فيتوريا

واصلت اليوم الخميس أعمال دورة  اعداد المحاضريين المصريين والتى ينظمها اتحاد الكرة ، تحت اشراف أبا الحسن مالوشى المحاضر بالإتحادين الدولى والإفريقي،بحضور الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس الإدارة والدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالإتحاد.

وتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول  في دورة إعداد المحاضريين، وشارك في جلسة نقاشية  تحدث خلالها عن تطور فترة عمله حتي أصبح مديراً فنياً للمنتخب الأول بجانب حرصه علي أن يقوم بزيارة كل مدربي الأندية حين توليه قيادة الفراعنة .

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عقلية اللاعب المصري 

وقال فيتوريا أنه عاصر ثقافات مختلفة خلال فترة عملة الطويلة سواء في أوروبا أو الممكلة العربية السعودية ومصر وهو ما منحه خبرات كبيرة في مجال التدريب وخارج الملعب أيضاً.
وتطرق فيتوريا عن عقلية اللاعب المصري و أهمية دور المدرب في الفريق وأهمية الكلمة التي تخرج من المدرب مؤكدا أن المدرب يعمل كأب و مدرس و رجل شرطة في مراحل التدريب المختلفة .

وشهدت دورة إعداد المحاضرين ، مشاركة 30 محاضرا مصريا وتستمر حتي غدا ، كشرط من شروط الاتحادين الأفريقي والدولي لعودة تنظيم رخص المدربين المصريين خلال الفترة المقبلة.

فيتوريا جمال محمد علي المدربين المصريين دينا الرفاعي المدير الفني للمنتخب الوطني

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