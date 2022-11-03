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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبجديات السياسة والقانون .. دورة تثقيفية بـ بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس  أولى الدورات التثقيفية تحت عنوان "أبجديات السياسة والقانون" اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022 في استضافة كلية الآداب.

حاضر بالدورة  الدكتور حاتم العبد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق ومدير المركز، حيث استهل المحاضرة بتعريف مفهوم القانون، وانقسامه إلى شقين ؛ قانون خاص وقانون عام، ويتربع على رأس القانون العام القانون الدستوري، وتشرف على تطبيقه المحكمة الدستورية العليا.

تطرق الدكتور  حاتم العبد كذلك إلى مفهوم المسؤولية القانونية والأدبية.

وعقب انتهاء المحاضرة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة استفساراتهم.

ومن المقرر ان تتم المحاضرات يوم الاثنين القادم الموافق ٧ نوفمبر في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب من الساعة ١٠ص إلى ١٢م.

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