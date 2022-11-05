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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

فتحي سند
فتحي سند

كشف الناقد الرياضي الكبير "فتحي سند" عن أسباب تقدمه باستقالته من رئاسة تحرير قناة الزمالك، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"


وكتب فتحي سند قائلا: "اليوم اضطر للحديث فيما كنت لا ارغب واحتاج ان أوضح  لأن العملية كل "شوية بتظيط":استقالتى او اعتذارى عن عدم الاستمرار فى قناة الزمالك منذ أكثر من شهر ليس بطولة وانما كان أمرا طبيعيا  لأسباب احتفظ بها لنفسى تقديرا لقيمة المكان لمن يقدسون الكلمة ويؤمنون برسالة الإعلام المهني.


وتابع "اول واهم واخطر هذه الأسباب ان أصول "الشغلانة" كانت تضرب في "مقتل "بشكل مرعب وقواعد المهنة "تغتال" بفعل فاعل ومع ذلك لم تتوقف محاولات الالتزام بما يحقق الحد الأدنى لتوصيل الرسالة الإعلامية للمشاهد بشكل لائق ولكن دون جدوى.

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IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٠٣٠٨٥٨


واكد "ان محاولات استفزازه بعبارات "باطلة" تحمل إساءة او تصريحات عشوائية تنسف حقيقة  لا تقبل الجدل حقيقة قراري بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى مشروع كنت شريكا فى تنفيذه ومن جانبي سأظل داعما متمنيا لمن تولوا بعدى النجاح والتألق لقناة الزمالك التى تحمل اسما عريقا  لكيان كبير يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ.

بلاط صاحبة الجلالة


وأوضح فتحي سند :"انه طوال مشواره فى الاعلام  وفى بلاط صاحبة الجلالة لم يعرف مرة واحدة ولن يعرف أننى سألت أحدا ان يستعين بخبرة  شخصى المتواضع فى مهمة عمل من اى نوع  بالعكس كما تطوعت لخدمة كثيرين طلبوا مساعدتي دون مقابل  وهذه هى كلمتى الأخيرة. 

 

IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٠٣٤٣٠٤
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٠٣٤٣٠٤
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٠٣٠٨٥٨
IMG_٢٠٢٢١١٠٥_٠٣٠٨٥٨
فتحي سند اسباب استقالته قناة الزمالك الزمالك

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