تشافي في اعتزال بيكيه : إرث كبير نحاول تحقيق مثله

بكي الاسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بعد خوضه المباراة الاخيرة رفقة فريقه الكتالوني امام الميريا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز .

أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي لتكون مباراة مساء أمس الاخيرة .

وقال تشافي المدير الفني لفريق برشلونة في مؤتمر وداع بيكيه : انا حزين ومتأثر للغاية لقد مررنا بأشياء كثيرة للغاية معا كلاعبين حتي عندما عدت كمدرب كل تلك الذكريات تمر حاليا في رأسي فزنا بكل شئ بيكيه قرر المغادرة بسلام كما فعلت انا وانا سعيد جدا من أجله .

وأكمل : قرار الاعتزال هو قرار بيكيه هو من قرر إنهاء مسيرته بهذه الطريقة واعتقد ان الليلة كان يستحقها انه اسطورة ومثل هذه الليالي ساحرة للاعبين انا سعيد من اجله لقد تحدثت معه واخبرته انه ترك ارثا مهما لنا.

وأوضح : أعتقد علينا إعادة التفكير ، كـجماهير عندما نصفر على اللاعبين، هذا لا يفيد، قبل 15 يوم كانت هناك صافرات ، أحيانا لا يكون لدينا نظرة صحيحة ، بيكيه اليوم يستحق هذا الوداع

وأردف : لدينا 4 مدافعين جيدين جدًا ومهمين جدًا ، نأمل ألا يتم ملاحظة رحيل بيكيه من وجهة نظر فنية ،ما عشناه كان غير عادي ، لكن يجب أن نحاول تكراره، لن يكون الأمر سهلاً، لكن اليوم على سبيل المثال لعبنا مباراة رائعة، هذه هي الطريقة.

وأختتم تشافي تصريحاته قائلا : بيكيه دائماً كان ينمو في المباريات الكبيرة، وكلما كانت المباراة أكبر كان أداؤه أفضل، لقد كان على هذا النحو اليوم وطوال مسيرته الكروية

بيكيه يودع جماهير برشلونة

وقال بيكيه في وداعه لـ جماهير فريق برشلونة : اشكر الجميع الطاقم الفني والطبي وبالاخص طاقم العلاج الطبيعي وغرف الملابس وكل من ساعدنا كل يوم لتكون حياتنا اسهل

وأكمل : بالطبع اشكر مجلس الادارة علي كل هذه السنوات واشكر الجميع وصلت الي النهاية والرحيل لم تكن ابدا لحظات سهله علي لإتخاذ مثل هذا القرار بعد الحب الذي وجده في برشلونة لكنني اعتقد انها اللحظة المناسبة للوصول الي نهاية مسيرتي مع فريقي برشلونة ولكن سأعود الي هنا من جديد .

واختتم بيكيه -35 عاما- قائلا : "أنا ولدت هنا وسأموت هنا. إلى الأمام دائما يا برشلونة".