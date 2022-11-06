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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الظلام الدامس يعم المدينة.. هل بدأت موقعة "خيرسون" الحاسمة؟

خيرسون الأوكرانية
خيرسون الأوكرانية

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن مدينة خيرسون بأكملها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا" المملوكة للدولة، عن شركة للطاقة في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الأحد، قولها أنه لا توجد كهرباء في المدينة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة خيرسونوبلينيرغو الصحفية قولها إن أسباب الانقطاع الذي حدث وسط تحذيرات من أن معركة المدينة الاستراتيجية قد تكون على وشك البدء.

ويأتي ذلك بينما يستعد الجنود الأوكرانيون لخوض معركة حاسمة ضد أعدائهم الروس في مدينة خيرسون الجنوبية، مما يثير شبح معركة دامية في الأسابيع المقبلة للسيطرة على الميناء الاستراتيجي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

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إجراء عاجل من روسيا في خيرسون تخوفا من هجوم أوكراني وشيك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات الإقليم الموالية لموسكو أن أوكرانيا حشدت دبابات ومدرعات استعداداً لهجوم وشيك فيما تستمر عمليات إجلاء السكان والمدنيين يومياً من المدينة، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في سبتمبر الماضي.

في المقابل، نفى الجيش الأوكراني تلك الاتهامات، مشيراً إلى أن القوات الروسية تقوم بإجلاء السكان قسراً من "خيرسون"بحسب شبكة "العربية".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه ينبغي إجلاء المدنيين في المنطقة من منطقة الصراع في أول اعتراف له بتدهور الوضع في منطقة متنازع عليها بشدة.

واستخدمت القوات الأوكرانية أسلحة مصادرة أطلقت على أهداف روسية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية في منطقة دونيتسك مع احتدام القتال في منطقة تحاول موسكو جاهدة السيطرة عليها.

القوات الروسية فلاديمير بوتين الرئيس الروسى مدينة خيرسون الأوكرانية مدينة خيرسون نهر دنيبرو خيرسون الأوكرانية

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