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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم .. تعرف عليها

أطعمة تحتوي على نسبة
أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم

يعد الكالسيوم من المواد الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان ليس فقط في مرحلة الطفولة بل طوال حياته حتى فى الشيخوخة .

وقدم موقع “doctor.ndtv”أهم الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الكالسيوم لإضافتها فى النظام الغذائي اليومي.

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الحليب

يعد الحليب من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم والخيار الأفضل هو الحليب الخالي من الدسم لأنك تحصل على كمية أقل من الكالسيوم عندما يكون محتوى الدهون في الحليب أعلى.

البروكلي

يحتوي البروكلي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن ويمكن استهلاكه  بعدة طرق أخرى وحاول ألا تفرط في طهيها لأنها قد تؤدي إلى فقدان الفيتاميناتيمكن تناوله في العصائر والحساء والطبقة والسلطات وما إلى ذلك.

الزبادي

 يحتوي الزبادي في الواقع على نسبة أعلى من الكالسيوم من الحليب المشتق منه وتوفر حصة واحدة من 8 أونصات من الزبادي قليل الدسم 42 بالمائة من الكالسيوم الذي تحتاجه كل يوم.

المكسرات والبذور

تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم بذور الشيا وبذور السمسم وبذور الكتان والجوز والفول السوداني وبذور السمسم. ومن السهل دمج هذه البذور الغنية بالكالسيوم في نظام غذائي.

 يمكنك تذوق عصير الكمثرى والأناناس بذور الشيا ويساعد فيتامين C الموجود في الأناناس في عملية امتصاص مغذيات الكالسيوم.

الجبن

منتجات الألبان مثل الجبن غنية بالكالسيوم والبروتين وغالبية أنواع الجبن غير صحية بالنسبة لك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح، لذلك قبل تناول الجبن  يجب التحقق بعناية من كمية الدهون والملح ويفضل اختيار الأجبان الصلبة قليلة الدهون ويحتوي جبن الكوارك والجبن القريش على نسبة منخفضة من الدهون ولكنهما لا يزالان يعطيكان كمية جيدة من الكالسيوم.

 البرتقال

يعد البرتقال إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جيدة لعظامك وهو مصدرًا جيدًا لفيتامين سي المفيد للأسنان والعظام، كما أنها تحتوي على الكثير من الكالسيوم و الكثير من الألياف..

البقول

بالإضافة إلى كونها مصدرًا قويًا للبروتين ، تحتوي بعض الأنواع على مصدر كبير للكالسيوم مثل الفاصوليا البيضاء و فول الصويا ، والفول ليما ، والفاصوليا البحرية ، واللوبيا ، والفاصوليا المطبوخة ، وما إلى ذلك ، البازلاء البقرية المطبوخة ، وفول الصويا الأخضر المطبوخ أو الناضج. 

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د الامتصاص الصحيح للكالسيوم يتطلب تعرضًا معتدلًا لأشعة الشمس لمن هم في الثلاثينيات من العمر أيضًا.

 كل شيء صحي إذا تم القيام به باعتدال ، وفقًا لمثل شائع. قد يتطور سرطان الجلد إذا تلقيت الكثير من أشعة الشمس وبدلاً من تناول الكالسيوم وإفرازه من الضروري الحفاظ عليه في الجسم. 

التمرين ضروري لبناء عظام أقوى. من خلال دمج التمارين الرياضية في روتينك  ويحتفظ الجسم بالكالسيوم.

أضف هذه الأطعمة الصحية والغنية بالكالسيوم إلى نظامك الغذائي لضمان بقاء عظامك خالية من الأمراض المزمنة التي قد تتعرض لها لاحقًا في حياتك.

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