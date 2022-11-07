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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار محافظ البنك المركزي: 50 جامعة شاركت في تصفيات مسابقة المسئولية المجتمعية

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، إن هناك أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة شاركوا في تصفيات مسابقة المسؤولية المجتمعية داخل مصر، موضحة أن الطلاب المشاركين على المسابقة يحصلون على تدريب مكثف وكل جامعة تختار مشروعها.

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وأضافت الدكتورة لميس نجم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المشروعات التي يبتكرها طلاب الجامعات مفيدة للبيئة يتم تنفيذها في قرى ومحافظات مصر، مؤكدة أن هناك شركات متخصصة تعاين عمل المشروعات المقدمة على أرض الواقع.

وأشارت، إلى أن المشروع المصري الفائز بالمسابقة العالمية يهدف مواجهة جراد النيل الضار بالسمك وحركة الصيد في مصر، مضيفة: "المشروع يستهدف استخدام جراد النيل الضار في الأعلاف وتركيبات الادوية، وطلاب جامعة عين شمس بدأوا العمل على مشروعهم منذ أغسطس 2021".

البنك المركزي خيري رمضان محافظ البنك المركزى حديث القاهرة الدكتورة لميس نجم

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