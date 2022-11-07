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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار سقف منزل في شبرا الخيمة .. صور

انهيار سقف منزل
انهيار سقف منزل

شهد حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية سقوط سقف منزل  بالدور الأرضي، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحي والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وتبين عدم  وجود أي إصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغ بسقوط سقف منزل بحي شرق شبرا الخيمة. 


وانتقل للموقع محمد على نائب رئيس الحى ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة وإدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والادارة الهندسية  والحماية المدنية والمهندس الاستشاري بالحي.


وتبين سقوط سقف الدور الأرضي بمنزل ورثة شوقي محمد عفيفى بحارة ابوعوف موافي متفرع من شارع داير الناحية البحري ببهتيم دون أي إصابات بشرية.

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القليوبية مدير أمن القليوبية إدارة الأزمات شبرا الخيمة الحماية المدنية حي شرق شبرا الخيمة

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