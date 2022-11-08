اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد أن وصلت لأعلى مستوى في تاريخها أمس الاثنين 7 نوفمبر لتسجل 1229 جنيها ، إذ يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر والتي انخفضت اليوم الثلاثاء بعد قفزة على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية ليسجل 24.29 للشراء في البنك المركزي.

ويهتم الشباب والفتيات بالتعرف على أسعار الذهب فهي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم ، إذ هبط عيار 21 إلى 1,218 جنيها بعد 1229 امس ، وسجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء 1,044 جنيها فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 812 جنيها للبيع.

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وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الاثنين 7 نوفمبر ، أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1229 جنيها ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1405 جنيهات للشراء حينها.

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,218 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,044 و 1,049 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويسعى الشباب الراغبين في الزواج وكذلك الراغبين في الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1218 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1224 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قفزة بقوة إبان ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 7 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1229 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر فسجل هبوطا ليصل الى 1,218 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وعن الأصفر العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

الكثير من الشباب المقبلين على الخطبة يسعون إلى معرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,218 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1399 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1,218 جنيها للبيع و 1,224 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,049 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 : 812 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 9,792 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,674 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وتعد سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، كما اهتمام الكثير من الراغبين في الشراء والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ تراجع الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 1.57 دولارا

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم تراجعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1673 دولارا مسجلا هبوكا بحوالي 0.09 %.

وهوى الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1673 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 75 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية هبوط اليوم بنسبة 0.09 % ، بقيمة أكثر من 1.57 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,673 دولارا.