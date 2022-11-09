بدون أدوية .. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

​​يعانى عدد كبير من الرجال والنساء من الكرش أو زيادة دهون البطن مما يفسد المظهر العام ويجعله أقل أناقة.



نعرض لكم طرق علاج دهون البطن والكرش وفقا لما جاء فى موقع "جامعة جونز هوبكنز."

قلل الكربوهيدرات بدلًا من الدهون

فوائد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات عديدة منها إنقاص الوزن أسرع وبالتالى تنخفض الدهون والكرش.

خطة الأكل وليس النظام الغذائي

تحتاج إلى اختيار خطة غذائية صحية يمكنك الالتزام بها وتكمن فائدة النهج منخفض الكربوهيدرات في أنه ينطوي ببساطة على تعلم خيارات غذائية أفضل ولا يلزم حساب السعرات الحرارية مثل الاطعمة الغنية بالألياف أو عالية البروتين ، مثل الخضروات ، والبقول واللحوم الصحية.

نظام_غذائي_صحي_يومي

استمر في التحرك

يساعد النشاط البدني على حرق دهون البطن والكرش ويبدو أن التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم التمسك بالدهون.

يعتمد مقدار التمرين الذي تحتاجه لفقدان الوزن والكرش على حسب حالتك والوزن الذي ترغب فى الوصول إليه وبالنسبة لمعظم الناس يمكن أن يعني هذا 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة كل يوم تقريبًا.

ممارسة الرياضة

رفع أثقال

تساعد إضافة تمارين القوة المعتدلة إلى التمارين الهوائية على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم ، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين والتخلص من الكرش.

إقرأ المكونات جيدا

بعض أنواع الزبادي ، تتباهى بأنها منخفضة الدهون ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات المضافة أكثر من غيرها وغالبًا ما تحتوي الأطعمة مثل المرق والمايونيز والصلصات وتوابل السلطة على كميات عالية من الدهون والكثير من السعرات الحرارية.

ابتعد عن الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في السلع المعبأة والأطعمة الخفيفة غنية بالدهون غير المشبعة والسكر المضاف والملح أو الصوديوم وهي ثلاثة أشياء تجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا.

ركز على ملابسك أكثر من الميزان

عندما تضيف كتلة عضلية وتفقد الدهون ، قد لا تتغير القراءة على ميزانك كثيرًا ، لكن سروالك سيكون أكثر مرونة وهذه علامة أفضل للتقدم وعند القياس حولك ، يجب أن يكون محيط خصرك أقل من 35 بوصة إذا كنت امرأة أو أقل من 40 بوصة إذا كنت رجلاً لتقليل مخاطر القلب ومرض السكري.

اخرج مع الأصدقاء المهتمين بالصحة.

تظهر الأبحاث أنك أكثر استعدادًا لتناول الطعام بشكل أفضل وممارسة الرياضة أكثر إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يفعلون نفس الشيء.

