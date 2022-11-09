حادث مؤلم.. أحمد شوبير ينعى حازم الحديدي بكلمات مؤثرة

نعي الإعلامي أحمد شوبير، حازم الحديدي وكيل اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير في تغريدة له: “الصديق العزيز حازم الحديدي، مدير أعمال العديد من اللاعبين، في رحاب الله، في حادث إنساني مؤلم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلن مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق، اليوم الأربعاء، عن وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين.

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه على تويتر: “خالص العزاء في وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الحديدي من أكبر وكلاء اللاعبين، أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخرا.

وسبق له تولي أعمال عصام الحضري وعمرو السولية وغيرهما.