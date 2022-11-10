رضا عبد العال: فيريرا يتحمل مسؤولية غياب "نيمار" لاعب الزمالك عن المنتخب..فيديو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤولية غياب سيد نيمار لاعب فريق الزمالك عن منتخب مصر في الوقت الحالي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك استبعد سيد نيمار من المشاركة بشكل أساسي مع الفريق على الرغم من تألقه في الموسم الماضي بشكل قوي واللعب بشكل أساسي مع الفريق الأبيض".

وتابع:"كنت أتمني أن ينضم سيد نيمار لاعب فريق الزمالك لمنتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة ".



شرط فيريرا للتعاقد مع لاعبين جدد..

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"



وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.