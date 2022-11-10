اختلاف اتجاه الرياح.. كيف أثرت التغيرات المناخية على صناعة العسل بمصر؟

يُنظم معهد بحوث وقاية النباتات، برنامجا تدريبيا بعنوان "إدارة العمليات النحلية في ظل التغيرات المناخية" خلال الفترة من 21 ـــ 22 نوفمبر 2022 بفرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتوفير الدعم المستمر لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاع صناعة نحل العسل في جميع محافظات مصر وتوفير سبل المكافحة الفعالة للآفات و الأمراض التي تُصيبه.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، أن مصر تعد أحد المصدرين الرئيسيين لطرود النحل في العالم، ويمثل التغير فى المناخ تحديا لهذا القطاع الهام ، فدرجات الحرارة تتقلب على مدار اليوم مع سرعة وتغير اتجاه الرياح الذي يؤثر على نشاط النحل ويؤدي إلى زيادة الأمراض وضعف الإنتاج.

صناعة العسل

وأشار إلى أن صناعة نحل العسل تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك لأن تربيته توفر مصدر دخل للأسر المصرية، كما إن للنحل دورا هاما في عملية الإنتاج الغذائي، إذ يُعد حلقة وصل مباشرة بين نُظم الإنتاج الزراعي الحديث والنُظم الإيكولوجية الطبيعية.

يتناول البرنامج التدريبي عدة محاور هامة وتشمل تطورات العمليات النحلية في ظل التغيرات المناخية الراهنة وتأثيراتها على الفلورا النباتية ونحل العسل ومنتجاته، الأمراض والآفات التي تصيب نحل العسل والطرق المثلى للوقاية منها وعلاجها عند الإصابة، كيفية إنشاء منحل نموذجي و تعظيم الاستفادة الاقتصادية من منتجات نحل العسل المختلفة مثل سم النحل وغذاء الملكات والبروبليس .

ويُحاضر فيه نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال نحل العسل وعلومه المختلفة، كما يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المعهد