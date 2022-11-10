السعودية.. زيارة عاجلة لخادم الحرمين الي إمارة الرياض |ماذا يحدث بالمملكة؟

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -، اليوم، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله - الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، و الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.

وتجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، حيث استعرض خلالها تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إبان كان أميراً لمنطقة الرياض.



بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر المصمك، حيث تجول في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبد العزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة العربية السعودية.

خادم الحرمين أثناء الزيارة



رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، و الأمير عبد المجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.