بعد رحيله عن قناة الزمالك: خالد الغندور يقترب من تحديد وجهته القادمة

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم منتخب مصر السابق عن موعد اقتراب حسم وجهته الإعلامية القادمة، بعد نهاية عقده مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر الحالي واقترابه من عدم التجديد لرغبته خوض تجربة إعلامية جديدة في قناة محادية.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "ايام قليلة تفصلني عن تحديد وجهتي الاعلامية القادمة بإذن الله اتمني من الله التوفيق في القرار السليم لعملي و مهنتي بعد كرة القدم و اشكر كل المحبين و المختلفين بحب و احترام"



وعلم صدى البلد أن خالد الغندور يقترب بقوة من الانضمام إلى قناة أون تايم سبورت 2 وتقديم برنامج بها خلال الفترة المقبلة .



وكان خالد الغندور عمل طوال السنوات الماضية داخل قناة نادي الزمالك ويعد المذيع الأبرز داخل القناة البيضاء ويقدم البرنامج الأساسي للقناة مساء كل يوم برنامج “ زملكاوي ” مع عدد من المذيعين الأخريين مثل أحمد جمال وطارق يحيى .