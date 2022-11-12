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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عشان الرغي الكتير.. الغندور يعلق على استبعاد لاعب الزمالك من قائمة منتخب مصر

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور، قائد نادي الزمالك السابق، على استبعاد عبد الله جمعة، ظهير أيسر فريق الزمالك، من قائمة منتخب مصر، استعدادا مواجهة بلجيكا “وديا”.

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وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" عشان الرغي الكتير على عبد الله جمعة قلنا إنه هيضم لاعبين لأيام قليلة".

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بـ 11 لاعباً خارج مباراة الفراعنة أمام بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر القادم.

وشهدت القائمة استبعاد، محمود جاد وحسام عبدالمجيد وباهر المحمدي وخالد صبحي ومروان عطية ومصطفى زيكو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وعبدالله جمعة وعمرو السيسي.

 

بينما جاءت قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا كالتالي:


محمد الشناوي 
احمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
اكرم توفيق 
احمد حجازي 
علي جبر 
اسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
امام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
عمر مرموش.
مصطفي محمد


وأقام منتخب مصر الوطني، معسكره على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر.
 

الزمالك منتخب مصر الغندور عبد الله جمعه فيتوريا

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