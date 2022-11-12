تيسلا تحقق أرباح 8 أضعاف تويوتا في كل سيارة تبيعها..تفاصيل

باعت شركة تويوتا 7 أضعاف ما قامت ببيعة شركة تيسلا من السيارات وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام، ولكن تيسلا في نفس الفترة حققت أرباح اعلي من تويوتا، وكشفت شركة تيسلا عن أرباحها التي قدرت بـ 3.29 مليار دولار وتويوتا 3.15 مليار دولار وذلك يعني تحقيق تسلا أرباح بقيمة 8 أضعاف أرباح شركة تويوتا .

شركة تويوتا لصناعة السيارات

انخفضت أرباح شركة تويوتا في الربع الثالث بسبب عدة عوامل منها، زيادة تكاليف المواد التي تستخدم في صناعة السيارات والكهرباء لمورديها وادت تلك الأسباب إلي انخفاض أرباح الشركة بقيمة 450 مليار ين أي ما يعادل 11.5 مليار ريال سعودي.

شركة تويوتا لصناعة السيارات

تخلفت شركة تويوتا عن شركة تيسلا في صافي الأرباح حيث تقدمت تسلا في الأرباح التشغيلية وحققت عائد قدره 4.05 مليار دولار مقارنة بـ 3.69 مليار دولار لشركة تويوتا.

شركة تيسلا لصناعة السيارات

علاوة علي ذلك فان شركة تيسلا واحدة من أفضل الشركات أداء في صناعة السيارات، ويرجع ذلك إلى جنيها أرباح علي كل سيارة تباع أعلى بكثير من معظم الشركات، وحققت ربح قدره 9.570 دولار لكل سيارة منتجة، وهو ما يزيد عن ربح تويوتا في لكل سيارة البالغ 1.200 دولار .

شركة تيسلا لصناعة السيارات

والجدير بالذكر أن تيسلا ليس لديها مخاوف بشأن رفع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وحجم مبيعاتها متزايد، بالإضافة إلي زيادة مبيعات البرامج ذاتية القيادة، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعمل على تسريع وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج في شركة تيسلا .