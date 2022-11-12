عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيسلا تحقق أرباح 8 أضعاف تويوتا في كل سيارة تبيعها..تفاصيل

شركة تيسلا لصناعة
شركة تيسلا لصناعة السيارات

باعت شركة تويوتا 7 أضعاف ما قامت ببيعة شركة تيسلا من السيارات وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام، ولكن تيسلا في نفس الفترة حققت أرباح اعلي من تويوتا، وكشفت شركة تيسلا عن أرباحها التي قدرت بـ 3.29 مليار دولار وتويوتا 3.15 مليار دولار وذلك يعني تحقيق تسلا أرباح بقيمة 8 أضعاف أرباح شركة تويوتا .

شركة تويوتا لصناعة السيارات

انخفضت أرباح شركة تويوتا في الربع الثالث بسبب عدة عوامل منها، زيادة تكاليف المواد التي تستخدم في صناعة السيارات والكهرباء لمورديها وادت تلك الأسباب إلي انخفاض أرباح الشركة بقيمة 450 مليار ين أي ما يعادل 11.5 مليار ريال سعودي.

شركة تويوتا لصناعة السيارات

شاهد .. اصطدام قطار بسيارة تيسلا بكاليفورنيا ونجاة السائق بأعجوبة

تخلفت شركة تويوتا عن شركة تيسلا في صافي الأرباح حيث تقدمت تسلا في الأرباح التشغيلية وحققت عائد قدره 4.05 مليار دولار مقارنة بـ 3.69 مليار دولار لشركة تويوتا.

شركة تيسلا لصناعة السيارات

علاوة علي ذلك فان شركة تيسلا واحدة من أفضل الشركات أداء في صناعة السيارات، ويرجع ذلك إلى جنيها أرباح علي كل سيارة تباع أعلى بكثير من معظم الشركات، وحققت ربح قدره 9.570 دولار  لكل سيارة منتجة، وهو ما يزيد عن ربح تويوتا في لكل سيارة البالغ 1.200 دولار .

شركة تيسلا لصناعة السيارات

والجدير بالذكر أن تيسلا ليس لديها مخاوف بشأن رفع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وحجم مبيعاتها متزايد، بالإضافة إلي زيادة مبيعات البرامج ذاتية القيادة، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعمل على تسريع وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج في شركة تيسلا .

شركة تويوتا تويوتا تيسلا شركة تسلا أرباح شركة تويوتا انخفاض أرباح الأرباح التشغيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

21 وفاة .. ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط ميني باص بترعة الدقهلية

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مباشر الآن 0-0 فى الدوري الإنجليزي

ارتفاع عدد ضحايا مينى باص ترعة الدقهلية إلى 16 وفاة

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| ثبات سعر فولفو V60 موديل 2022 بـ 775 ألف جنيه

سوق المستعمل| اشتري تويوتا بـ 85 ألف جنيه .. صور

تبدأ من 88 ألف جنيه.. أرخص سيارة كيا برايد أوتوماتيك سوق المستعمل|صور

سوق المستعمل| اركب فورد أمريكي بـ 70 ألف جنيه

أفضل 5 سيارات في الإمارات تحت 50 ألف درهم| صور

بي ام دبليو تختبر X5 M60i موديل 2024 الهجينية | صور

16 نوفمبر؟.. تويوتا تشوق جمهورها لسيارة هجين جديدة| تفاصيل

سيارات سيات مهددة بالانقراض| تفاصيل

ترشيحاتنا

ضحايا ومصابين وجثث مجهولة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية

وزير التنمية المحلية يزور جناح المغرب بقمة المناخ ويلتقي رؤساء المدن والمحافظين

تأكيدا لما نشره صدى البلد|إذاعة أخبار COP27 في طابور الصباح بالمدارس

السياحة العالمية في جولة بالتراث المصري على هامش cop27

من الجنة للنار.. كيف تطورت العلاقة بين شيرين وشقيقها| من الأصدق ؟

رئيس وزراء الباهاما يزور أهرامات الجيزة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة الطفل أحمد سجين المنزل منذ ولادته.. أحرقته أمه وتركه والده على طريق سريع

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات وضعت مايا دياب بمأزق

احذر .. أدوية منتشرة بالأسواق تسبب العقم للرجال

ملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة| فيديو

الحب تغلب على السحر| شيرين تعود لحسام حبيب وتتحدث عن تفاصيل الأزمة.. فيديو

تراجع الدولار وارتفاع الذهب| تفاصيل الأسعار اليوم.. فيديو

بسبب داعية إسلامى.. محمد عبده يثير الجدل فى موسم الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ