أحمد حسن : بيراميدز متمسك برمضان صبحي ولا نية للتفريط فيه

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة قرب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مصدر داخل بيراميدز: لن نفرط في رمضان صبحي خلال يناير المقبل.. متمسكون ببقائه ولا نية للتفريط فيه"

وكان محمود فتح الله، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق بيراميدز، قد كشف حقيقة اقتراب أسامة جلال، مدافع الفريق، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج “اللعيب: المذاع عبر قناة ”إم بي سي"، ردا على أنباء اقتراب أسامة من الأهلي:" أسامة جلال مدافع مهم جدا بالنسبة لنا وهو مستقبل الكرة المصرية، ونحن متمسكون باستمراره معنا، ولم يتم طرح فكرة رحيل اللاعب".

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أضاف:" وصول عرض من الأهلي للاعب في الفترة الماضية أمر طبيعي ، هذا دليل على أن أسامة جلال يسير بخطى جيدة، لكن النادي متمسك باستمراره ولا يوجد أي مفاوضات حاليا لرحيله".

عقد أسامة جلال مع بيراميدز:

ويمتد عقد أسامة جلال مع نادي بيراميدز حتى 30 يونيو من عام 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع الدولي 500 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.