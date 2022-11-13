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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-11-2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد 13-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل اهمها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب معركه المواجهات الهامه في الدوري الإيطالي حيث يلعب أتلاتنا مع انتر ميلان، و ميلان مع فيورنتينا، ويوفنتوس ضد لاتسيو.

الدوري الإنجليزي 

برايتون vs أستون فيلا– الساعة 4 مساء -  قناة beIN Sports 1 HD Premium

فولهام vs مانشستر يونايتد– الساعة6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

تطورات غرامة الزمالك.. كهربا ينتظر عودة الخطيب

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

مونديال 2022.. كريستيانو رونالدو يقود أحلام البرتغال للتتويج باللقب الأول في تاريخها

الدوري الإيطالي
أتلاتنا vs انتر ميلان - الساعة 1:30 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا vs سبيزيا – الساعة 4 مساء

روماvs تورينو – الساعة 4 مساء

مونزا vs ساليرنيتانا  – الساعة 4 مساء

ميلان vs فيورنتينا - الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs لاتسيو- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1


الدوري الألماني
ماينز  -  آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 مساء

فرايبورج  - يونيون برلين   - الساعة 6:30 مساء


الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - أوكسير- الساعة 2 ظهرا

نانت vs اجاكسيو- الساعة 4 مساء

ليل vs أنجيه- الساعة 4 مساء

مونبلييهvs ستاد ريمس- الساعة 4 مساء

ستاد بريست vs تروا- الساعة 4 مساء

ستراسبورج vs لوريان- الساعة 6 مساء

موناكو vs مارسيليا- الساعة 9:45 مساء

 

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الدوري الايطالي روماvs يوفنتوس

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