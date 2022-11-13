مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-11-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل اهمها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب معركه المواجهات الهامه في الدوري الإيطالي حيث يلعب أتلاتنا مع انتر ميلان، و ميلان مع فيورنتينا، ويوفنتوس ضد لاتسيو.

الدوري الإنجليزي



برايتون vs أستون فيلا– الساعة 4 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

فولهام vs مانشستر يونايتد– الساعة6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

أتلاتنا vs انتر ميلان - الساعة 1:30 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا vs سبيزيا – الساعة 4 مساء

روماvs تورينو – الساعة 4 مساء

مونزا vs ساليرنيتانا – الساعة 4 مساء

ميلان vs فيورنتينا - الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس vs لاتسيو- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1



الدوري الألماني

ماينز - آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 مساء

فرايبورج - يونيون برلين - الساعة 6:30 مساء



الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - أوكسير- الساعة 2 ظهرا

نانت vs اجاكسيو- الساعة 4 مساء

ليل vs أنجيه- الساعة 4 مساء

مونبلييهvs ستاد ريمس- الساعة 4 مساء

ستاد بريست vs تروا- الساعة 4 مساء

ستراسبورج vs لوريان- الساعة 6 مساء

موناكو vs مارسيليا- الساعة 9:45 مساء