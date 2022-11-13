مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-11-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 13-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل اهمها مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب معركه المواجهات الهامه في الدوري الإيطالي حيث يلعب أتلاتنا مع انتر ميلان، و ميلان مع فيورنتينا، ويوفنتوس ضد لاتسيو.
الدوري الإنجليزي
برايتون vs أستون فيلا– الساعة 4 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولهام vs مانشستر يونايتد– الساعة6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي
أتلاتنا vs انتر ميلان - الساعة 1:30 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا vs سبيزيا – الساعة 4 مساء
روماvs تورينو – الساعة 4 مساء
مونزا vs ساليرنيتانا – الساعة 4 مساء
ميلان vs فيورنتينا - الساعة 7 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس vs لاتسيو- الساعة 9:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
ماينز - آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 مساء
فرايبورج - يونيون برلين - الساعة 6:30 مساء
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - أوكسير- الساعة 2 ظهرا
نانت vs اجاكسيو- الساعة 4 مساء
ليل vs أنجيه- الساعة 4 مساء
مونبلييهvs ستاد ريمس- الساعة 4 مساء
ستاد بريست vs تروا- الساعة 4 مساء
ستراسبورج vs لوريان- الساعة 6 مساء
موناكو vs مارسيليا- الساعة 9:45 مساء