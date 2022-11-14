مرض لافروف ولقاء بايدن وشي .. ماذا تخبئ قمة مجموعة العشرين قبل انعقادها؟

تستضيف مدينة بالي الإندونيسية، غدا الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء، على مدار يومين، حيث تعقد الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم أول قمة رئيسية لها بعد تفشي الوباء.

وتأتي القمة هذا العام في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا.

عدم حضور بايدن

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم حضور القمة، حيث سيمثل وزير خارجيته سيرجي لافروف بديلا عنه.

ووصل لافروف، السبت، إلى بالي، ل يمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إندونيسيين إن وزير الخارجية نُقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى الجزيرة الإندونيسية.

وأوضح المسؤولون الذين لم يذكروا هويتهم اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلة صحية.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، صحة تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، واصفة إياه بأنه "ذروة التزوير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا: "هذا بالطبع ذروة التزوير".

وأكدت "أنا وسيرجي فيكتروفيتش نقرأ الأخبار ولا نصدق أعيننا".

لقاء بايدن ونظيره الصيني

وعلى جانب آخر، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينح في بالي الاثنين، آملاً في وضع "حواجز أمان" للعلاقات بين البلدين.

وحسب ما ذكرته "يورو نيوز"، يكون هذا اللقاء الشخصي الأول لبايدن مع شي منذ وصول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض. وكان الرجلان قد التقيا في عام 2017، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

ويأتي لقاء الرئيسين في وقت تتزايد حدّة التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، حيث أكد بايدن أنّه سيسعى إلى تحديد "خطوط حمر" في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، قبل ساعات من الاجتماع إنّ الهدف الأساسي هو وضع "حواجز أمان" و"قواعد واضحة للطريق". وأضاف "نقوم بكل ذلك لضمان أن لا تتحوّل المنافسة إلى نزاع".

ومن المتوقع أن يدفع بايدن الصين إلى كبح جماح حليفتها كوريا الشمالية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أثارت مخاوف من أن تُجري بيونج يانج قريباً تجربتها النووية السابعة.

ويصل شي، إلى القمة مدعوماً بحصوله على ولاية ثالثة تاريخية في المنصب، مما عزّز دوره باعتباره أقوى زعيم صيني منذ أجيال.

كذلك، يصل بايدن مدعوماً بأداء أفضل من المتوقّع لحزبه الديمقراطي في انتخابات منتصف الولاية التي احتفظ فيها بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، على الرغم من أنه لا يزال ضعيفاً في السياسة الداخلية.