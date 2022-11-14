ننشر تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. تفاصيل

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن معايير إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الرسوم الجمركية والضريبية ضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتيسير على المغتربين.

وبحسب قرار مصلحة الجمارك بالجريدة الرسمية والذي تضمن موديلات السيارات وحجم السعة اللتيرية والمحرك ودول تصدير السيارة، حتى يتم سريان الإعفاء عليها.

وأعلنت مصلحة الجمارك عن وجود لجنة منعقدة من مختلف الجهات في مجلس الوزراء تعمل على تطور الاسئلة الشائعة التى ستتواجد لكى يتم إيجاد إجابات لها وتنشر على موقع مصلحة الجمارك، بحيث تكون جميع الإجابات واضحة، مشيرا الى أنه يمكن لأى مصري بالخارج الاستفادة من تيسيرات إدخال السيارات من الخارج بدءا من الغد.

ذكرت المصلحة أن هناك فريقا تحت رئاسة مجلس الوزراء سوف يتواصل عبر الموقع لمصحلة الجمارك وسيتم الرد على أى استفسارات أولا بأول، وسوف يتم التطبيق من غد الثلاثاء.

وتضمنت أهم الشروط التى تهم أي مغترب مصري يريد إرسال سيارة إلى مصر، أن يكون له إقامة سارية ويكون سنه تخطى الـ 16 عاما وقت تسديد المبلغ النقدى، بالإضافة إلى أن يكون له حساب بنكي بالخارج فى الدولة المقيم فيها أو شهادة من البعثة بوزارة الخارجية تفيد بعدم فتح أي حسابات للأجانب، على أن يكون الحساب البنكى مفتوحا قبل تحديد المبلغ المراد دفعة بـ 3 شهور.