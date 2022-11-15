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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: كلوسيز يحتوي على 3 فيتامينات

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية، إن طبيعة الفيروسات تزداد خلال فصل الشتاء وتتحور بشكل مستمر.

وأوضح حامد خلال حواره مع الإعلامي نشوي مصطفي ببرنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “كلوسيز هو منتج يحتوي على 3 فيتامينات، عبارة عن أوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ”، منوها بأن هناك فرقًا بين زيت كبد الحوت وبين زيت السمك العادي، حيث إنه يحتوي فقط على أوميجا 3.

وأكد أن الجهاز المناعي يتم تقويته من خلال عدد من الفيتامينات المهمة: أوميجا 3 و فيتامين أ، فيتامين د، مُرشحًا منتج كلوسيز الذي يحتوي عليهم جميعًا.

الأمراض الصدرية نشوى مصطفى الجهاز المناعي فيروس كورونا زيت السمك

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