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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات جديدة بشأن حالة الونش.. تفاصيل

الونش
الونش

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادى الزمالك أطلع، على التقرير الطبي الخاص بالجراحة التى خضع لها محمود حمدى الونش مدافع الفريق، فى انجلترا، بعدما تعرض للإصابة فى وتر العضلة الخلفية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس:" حدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلي الذى سيتبعه "الونش" في الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للدخول في المرحلة الثانية من التأهيل على أمل العودة فى أسرع وقت لصفوف الزمالك.

وتابع:" خضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية، والطبيب أبلغ الونش أن بعد شهرين سيتم تقييم حالته وموعد عودته، والأمر قد يستغرق أقل من أربعة أشهر.

شارك الونش في 206 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

كما توج الونش مع نادي الزمالك بـ 9 بطولات جاءت كالتالي: الدوري المصري مرتين ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس الكونفدرالية مرة واحدة ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ كأس مصر 3 مرات.

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