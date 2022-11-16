عاجل
رفض يطلقها وشهر بها| شاهد.. هايدي الفضالي تكشف أغرب قضايا محكمة الأسرة نشرة السوشيال ميديا| محمد صلاح يتألق في مران المنتخب الوطني.. وراندا البحيري توجه رسالة إلى بوسي شلبي أخبار التعليم| امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستشمل أسئلة مقالية قصيرة.. والعليا للفيروسات توضح كيفية حماية الأطفال من «التنفسي المخلوي» محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة القوي العاملة لبلوغه سن المعاش وصول الرئيس البرازيلي الأبرز.. ننشر تقرير هيئة الاستعلامات بمؤتمر المناخ اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ترامب يغازل كرسي البيت الأبيض.. هل ينجح في إنهاء الصراع الروسي الغربي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية

يبدو أن الصراع على كرسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مبكرا وقبل أكثر من عام، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب ترشحه، إن عودة أميركا تبدأ الآن!، مضيفا أنه يريد أن يضمن عدم عودة جو بايدن للبيت الأبيض بولاية رئاسية جديدة في 2024.

انتخابات الرئاسة الأمريكية

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

ودشن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي شن هجمات شرسة على نزاهة التصويت في الولايات المتحدة منذ هزيمته في انتخابات 2020، الثلاثاء، حملته لاستعادة الرئاسة في عام 2024، مستهدفا استباق منافسيه الجمهوريين المحتملين.

وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أصدر ترامب إعلانه في منزله في مارالاجو في فلوريدا بعد أسبوع من الانتخابات النصفية التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونجرس.

وتعهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2024، وقال لمؤيديه: "سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى"، مضيفا: "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

ترامب يستعد للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
ترامب يستعد للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

ويواجه دونالد ترامب منافسة شديدة داخل الحزب الجمهوري، وصفه المراقبون بأنها "معركة تكسير العظام"، خصوصا بعد النتائج المخيبة للآمال في انتخابات التجديد النصفي وقدرة الحزب الديمقراطي في الحفاظ على الأغلبية داخل الكونجرس.

مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك يرصد آخر تطورات الانتخابات الأمريكية

نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى نعرف الفائز ولماذا تستغرق وقتا طويلا ؟

الانتخابات الأمريكية 2024

وتتكون الدورة الكاملة لانتخاب الرئيس الأمريكي من مرحلتين، وهما المرحلة الأولى، الذي يطلق عليها الانتخابات التمهيدية والتي تجري داخل الأحزاب الرئيسية نفسها لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، وقد بدأت تلك المرحلة مبكرا خلال الشهر الحالي مع إعلان عدد من المرشحين داخل الأحزاب عن نيتهم للمنافسة وسيتم حسمها المؤتمر العام للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أواخر 2023.

والمرحلة الثانية الذي تعد مرحلة الانتخابات العامة التي تجري بين المتنافسين من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما:  الديمقراطي، والجمهوري، وهذه المرحلة تستغرق شهري سبتمبر وأكتوبر، 2024، وصولا إلى يوم الانتخابات الذي يجري فيه الاقتراع العام، حيث يختار الأمريكيون رئيسهم القادم من بين المرشحين من الحزبين بالإضافة إلى المرشحين المستقلين.

ومن جانبه، قال الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه، ومن المرجح أن يتخذ قرارا نهائيا في أوائل العام المقبل بعد التشاور مع عائلته، لكن مصدر القلق المحتمل لبعض الناخبين هو تأثير عمر بايدن الذي سيبلغ 80 عاما خلال العام الجاري وأدائه المحتمل خلال فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

ومنذ انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر الجاري، سعى ترامب لإثبات نفوذه السياسي الدائم بعد خسارته سباق البيت الأبيض في عام 2020.

للتأثير على الانتخابات الأمريكية.. مقرب من رئيسة وزراء بريطانيا متورط في رشوة سياسية

ترامب يقرر خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ويقول الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه بعد تقدم الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، تكون المشكلة هنا داخل الحزب الجمهوري، الذي سيكون عليه الإجابة على سؤال هل يغامر ويرشح ترامب بعد النتائج الأخيرة أم سوف يختارون مرشحا آخر؟.

وأضاف  البرديسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الواضح الذي انتصر في تلك الانتخابات الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي، وكل تلك الأمور السابقة ستكون لها تفاعلات داخلية غير عادية داخل أروقة ومعامل الحزب الجمهوري.  

وأشار  البرديسي، إلى أنه يتصور أن في النهاية الصورة لم تتضح بعد، والحزب الجمهوري لم يقرر من سيخوص الانتخابات ومن سيفوز بذلك الدعم، كما أنه يتصور أن الحزب الديمقراطي أيضا من الصعب أن يرشح جو بايدن، وذلك لأنه تعدي السن، ومن الجيد أن استمر تلك العامين في الرئاسية.

وتابع: "الصورة مازالت لم تتبلور بعد، وعلينا الانتظار طويلا لمتابعة لنتائج، ودونالد ترامب قام بعمل إثارة ضجة وحركة دعائية، ولكن شعبيته بدأت في انحدار ولم تصبح تلك الشعبية قوية مثل الذي كان يتمتع بها من قبل".

الدكتور طارق البرديسي
الدكتور طارق البرديسي

سبب تأخر نتيجة الانتخابات الأمريكية

ومن ناحية أخرى، لا تزال النتائج النهائية لمنتصف المدة لعام 2022 غير واضحة، حيث حذر المسؤولون في الولايات المتحدة من أن النتيجة قد لا تزال غير معروفة لمدة أسابيع قادمة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع تأخير الإعلان عن النتائج لعدد من الأسباب، من بينها الاختلافات البسيطة بين المرشحين، وتحول “جورجيا” لتصبح ساحة معركة رئيسية في مجلس الشيوخ.

ويرجع التأخير أيضا إلى الطريقة اللامركزية التي يتم بها إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة ، حيث يوجد لدى الولايات قواعد مختلفة لكيفية عد الأصوات بالبريد ومتى يتم ذلك.

وتثير الأنباء حول سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي، اتهامات متبادلة وانقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث ألقى منتقدو ترامب باللوم عليه نظرًا للأداء السيئ للمرشحين الجمهوريين.

ومن المنتظر أن تؤدي خطوة تقديم أوراق ترامب أمام هيئة الانتخابات الفيدرالية إلى معركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

والجدير بالذكر، أن ترامب تم إقصاءه من مقعده كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بعد دورة واحدة، الذي بدأت من 2016 إلى 2020، بعد 4 أعوام حافلة بعدد من المشكلات الداخلية والخارجية.

وكانت من أبرز المشكلات الداخلية التي حدثت في عهد ترامب هي اقتحام الكابيتانو، والقضية التي تم التحقيق بها ومازالت مستمرة تلم التحقيقات حتى اليوم، واتهم بها ترامب وأنصاره بإثارة البلبلة والزعر واقتحام مبنى تاريخي لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في الولايات المتحدة انتخابات غير مباشرة، إذ لا يدلي فيها مواطنو الولايات المتحدة، المسجلون للتصويت في إحدى الولايات الخمسين أو في واشنطن العاصمة، بأصواتهم مباشرة لانتخاب تلك المناصب، وإنما يصوتون بدلًا من ذلك لأعضاء المجمع الانتخابي. يدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم مباشرة، في ما يُعرف باسم الأصوات الانتخابية، للرئيس ولنائب الرئيس.

و المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الانتخابية (270 صوتًا على الأقل من أصل 538، وذلك منذ أن منح التعديل الثالث والعشرين حقوق التصويت لمواطني العاصمة) يُنتخب لذلك المنصب. 

إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الرئيس، يختار مجلس النواب المرشح الأكثر تأهيلًا للرئاسة، وإذا لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة لأصوات نائب الرئيس، فإن مجلس الشيوخ هو من ينتخب نائب الرئيس.

ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 هيئة الانتخابات الفيدرالية الأميركية الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

الحكومة تكشف حقيقة تعليق الدراسة بسبب فيروس المخلوي التنفسي

موضوعات متعلقة

مشيدا بـ بايدن.. شولتز يعلق على إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

إيفانكا ترامب تتخلى عن والدها: لن أشارك في حملته الانتخابية 2024

هجمات شرسة.. ترامب يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى نعرف الفائز ولماذا تستغرق وقتا طويلا ؟

بايدن: نأمل أن تكون روسيا مستعدة لمناقشة تبادل السجناء بعد الانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

رفقة زوجها.. شاهد| نيللي كريم بإطلالة جذابة داخل الطائرة

زراعة 600 مليون شجرة.. السعودية تستعرض جهودها في التنوع البيولوجي

250 جنيهًا زيادة .. ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلية |تفاصيل

نيسان فيرسا 2023 أرخص سيارة سيدان في الولايات المتحدة

زعماء العالم يحاولون منع نشوب حرب كبرى من بولندا

تحويلات مرورية بسبب الإصلاحات للطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالة رانيا يوسف الجريئة في مهرجان القاهرة.. صور أثارت الجدل للفنانة

لبلبة: أنا خجولة جدا وكنت بقلد عمتي والضيوف من عمر 3 سنين

اعتزلت الرقص.. جوهرة بلبس محجبات تثير الجدل على السوشيال ميديا

إطلاله جريئة.. نور الزاهد تثير ضجة بظهورها اللافت| شاهد

فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ