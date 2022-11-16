عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: نسعى لزيادة إنتاج المواد الغذائية بنفس وحدات المياه للقضاء على الجوع

صدى البلد

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "مسار المياه نحو الطاقة الترابط بين المياه والطاقة" والتي نظمها الإتحاد الأوروبى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .

وفى كلمته بالجلسة ، أشار الدكتور سويلم لدور الترابط الفعال بين الماء والغذاء والطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، مشيراً إلى أهمية إلتفات المجتمع الدولى لهذا المفهوم الهام المعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة عند التفكير في حلول لتحديات المياه والغذاء على الصعيد العالمى ، كما أن مفهوم الترابط بين الماء والغذاء والطاقة سيكون أحد عناصر التعاون الإقليمى بين الدول والمبنى على مبدأ "المنفعة للجميع" ، وحتى على المستوى المحلى ، فإن تحقيق هذا الترابط سيُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها الدول.

وأضاف إلى أنه حال رغبة دول العالم في تحقيق هدف "القضاء التام على الجوع" Zero Hunger ، فإن الأمر يستلزم التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه ، مضيفاً أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى تمثل تكلفته نصف تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على العلم لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" ، والعمل على تحقيق التكامل المنشود بين العناصر الثلاث (الشمس والرمال والمياه المالحة) خاصة بالمنطقة العربية وأفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء.. تفاصيل

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الاستخبارات البريطانية بشأن روسيا والصين.. تفاصيل

وزير الري: سيتم خلال الشهور القادمة البدء في التنفيذ الفعلي لمبادرة التكيف

إجراء من جاريدو مع صالح جمعة في الإسماعيلي قبل مباراة فاركو

استعداداً لكأس العالم .. تونس يضرب إيران كيروش بثنائية ودياً

أهمها الكفر والشرك| 5 مصطلحات يجب معرفتها والتفريق بينها.. احذر منها

استعدادا للحرب الكبرى.. فرنسا تجهز لإجراء مناورات عسكرية ضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

رقم خيالي.. سعر إطلالة يسرا تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة

تعرف على سبب بكاء لبلبة في ندوتها بمهرجان القاهرة

رفقة زوجها.. شاهد| نيللي كريم بإطلالة جذابة داخل الطائرة

فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ