إصابة مسن بالتسمم إثر تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ بالمنيا

أصيب مسن بالتسمم إثر تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ بالمنيا تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي بني مزار المركزي، تتضمن وصول "محمد-ا" 59 سنة موظف، يعاني من أعراض متنوعة منها الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة والقيء وحالته الصحية متوسطة، وتم حجزه بالاستقبال وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب بالتسمم وتقرر تحويله لقسم السموم بالمستشفي الجامعي بمدينة المنيا.

وتبين بعد إجراء التحريات الأولية أن الموظف المصاب، تناول مبيد حشري بطريق الخطأ أثناء تواجده داخل منزله بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك دخوله في حالة إعياء وارتفاع في درجة الحرارة وتم نقله علي إثر ذلك للمستشفي العام، والتي قررت تحويله لقسم السموم بالمستشفي الجامعي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.