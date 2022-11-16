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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ارتفاع أسعار الأجهزة
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وزيادة قيمة العملة الصعبة “الدولار” أمام الجنيه المصري، زادت أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة مع زيادة الطلب ونقص المعروض.

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق خلال الأيام الماضية، وسط نقص في المعروض من المنتجات المحلية والمستوردة من الخارج.

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ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية

وبلغت متوسطات الزيادة بحسب شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ما بين 5-7.5% خلال اسبوع، فيما أكدت الشعبة أن الزيادة تتجاوز 25% منذ جائحة كورونا عام 2020.

تأتي الزيادات في وقت يعاني فيه السوق من نقص المعروض في عدد من الأصناف والماركات المصنعة محليا نتيجة لصعوبات الإفراج عن مكونات الإنتاج.

وأكد حسن مبروك رئيس شعبة مصنعي الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن تعطل الإفراج عن مكونات الانتاج داخل الموانئ خلال الأشهر الأخيرة تسبب توقف الانتاج في المصانع تدريجيا، مشيرا إلى أن المصانع العاملة لا تزيد انتاجيتها عن 25% من طاقاتها الانتاجية.

وتابع، أن أغلب المصانع لم تقوم بإجراء أي زيادات سعرية نتيجة لتوقف الانتاج، وأن الزيادات الاخيرة من جانب التجار.

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ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

25% زيادة

ومن جانبه قال أشرف هلال رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن متوسطات الارتفاع في الأسواق بالنسبة للمنتجات محلية الصنع تتراوح ما بين 5-7.5%، منوها إلى أن فروق سعر العملة السبب الرئيسي في تحريك الأسعار.

وعن أسعار المنتجات المستوردة، قال إن السوق يعاني عجزا كبيرا في توافر تلك المنتجات، وفي حال توافرها فانها ستشهد قفزات سعرية مضاعفة، مؤكدا أن متوسط الزيادة خلال العامين الماضيين يتجاوز 25% منذ جائحة كورونا عام 2020.

وعن توافر السلع في الاسواق، أكد المعروض ليس بالقدر الكافي، ولكن حتي الان البدائل متوفرة داخل المحلات التجارية، فاذا حدث عجز في علامة تجارية لمنتج ما يمكن استبداله بعلامة أخرى، مضيفا أن حالة الركود والانخفاض الكبير في المبيعات ساهم في عدم دخول السوق في ازمة كبيرة بسبب نقص الانتاج.

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ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

وقال هلال في تصرحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الأسباب التي ساعدت على زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بدأت من جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الأمريكية ورفع الفوائد، وعدم سرعة وصول المواد الخام ومستلزمات الصناعة الموجدة في الموانئ وارتفاع سعر الدولار.

 وأضاف هلال أن الدولة تبذل أقصى ما لديها وتحاول تسريع الإفراج عن البضائع في الموانئ ولكن هذه أزمة عالمية وهناك زيادة في الطلب، ومصر لاتستورد أكثر من 3% من أجهزتها الكهربائية، ولكن نستورد حوالي 70% من مستلزمات الانتاج من الخارج.

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