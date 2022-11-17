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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صاحب محل مصوغات ذهبية في حادث أليم بسوهاج

صدى البلد

لقي صاحب محل مصوغات ذهبية في منتصف العقد السابع من العُمر، مصرعه؛ إثر اصطدامه بسيارته الملاكي بسيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو (عماد ا م ك- 64 سنة- صاحب محل مصوغات ذهبية- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة المدعو (أيمن ا ح- 52 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز المراغة).

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة الثانية و شقيق المتوفي المدعو (عادل ا م ك- 62 سنة- صاحب محل مصوغات ذهبية- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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