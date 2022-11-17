تأمين صحي المنيا يناقش قسطرة القلب التداخلية ودورها في علاج قصور الشرايين

نظم قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى المنيا للتأمين الصحي، المؤتمر الرابع للقسم تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عماره مدير الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة قسطرة القلب التداخلية ودورها في علاج قصور الشرايين التاجية وأيضا دورها فى علاج العيوب الخلقية للأطفال.

كما يناقش المؤتمر أمراض القلب فى الحمل وتداعياتها وأحدث ما وصل إليه العلم فى علاج قصور عضلة القلب.

وأشار الدكتور محمود معتوق رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى المنيا للتأمين الصحي منسق عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيشمل جلسة خاصة عن جراحة زرع الشرايين التاجية بأحدث الطرق يقام على هامش المؤتمر الذى سيقام على مدار يومين ورشة عمل لإنعاش القلب الرئوى.