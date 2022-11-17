عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأمين صحي المنيا يناقش قسطرة القلب التداخلية ودورها في علاج قصور الشرايين

المؤتمر الرابع للتأمين
المؤتمر الرابع للتأمين الصحي بالمنيا

نظم قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى المنيا للتأمين الصحي، المؤتمر الرابع للقسم تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عماره مدير الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع المنيا للتأمين الصحي، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة قسطرة القلب التداخلية ودورها في علاج قصور الشرايين التاجية وأيضا دورها فى علاج العيوب الخلقية للأطفال.

سطوا على سيارة محملة بالسجائر في المنيا وتحرك أمني فوري ضد العصابة

محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة القوي العاملة لبلوغه سن المعاش

كما يناقش المؤتمر أمراض القلب فى الحمل وتداعياتها وأحدث ما وصل إليه العلم فى علاج قصور عضلة القلب.

وأشار الدكتور محمود معتوق رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى المنيا للتأمين الصحي منسق عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيشمل جلسة خاصة عن جراحة زرع الشرايين التاجية بأحدث الطرق يقام على هامش المؤتمر الذى سيقام على مدار يومين ورشة عمل لإنعاش القلب الرئوى.

المنيا القلب الأوعية الدموية الهيئة العامة للتأمين الصحى قصور عضلة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

موضوعات متعلقة

سطوا على سيارة محملة بالسجائر في المنيا وتحرك أمني فوري ضد العصابة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

في حدود 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتفين بكاميرا 108 ميجا بكسل وأندرويد 13

وكيل الأزهر لطلاب الأقصر: الشهيد أحمد منسي خط بدمائه معاني التضحية والوفاء

عباس شومان: الأزهر اتخذ من نصوص القرآنِ والسنة مرتكزات ومنطلقات لترسيخ السلام

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها على الريد كاربت| شاهد

تظهر حول العين.. علامة مبكرة على تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

فيديو

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

عندها 22 سنة.. فتاة تدخل لإجراء عملية لوز فتفارق الحياة| تغطية خاصة

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ