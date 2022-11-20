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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.48 مليار درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 316.33 مليون درهم و534 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بدبي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق بدبي من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 47 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

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وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 282.38 مليون درهم منها 30 رهنا لأراض بقيمة 88.63 مليون درهم و70 رهنا لفلل وشقق بقيمة 193.75 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

منطقة برج خليفة

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 62.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم.

دبي الاراضى الفلل الشقق منطقة برج خليفة

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