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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة من بريوس.. صور

تويوتا بريوس 2023
تويوتا بريوس 2023

تواصل شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تألقها داخل السوق الاوروبي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة بريوس موديل 2023.

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وتعد هذه النسخة من احدث الاصدارات المقدمة من تويوتا والتي تعمل بالتقنية الهجينة، مع قدرات فنية متطورة، ومظهر خارجي يتسم بالطابع الرياضي، إلى جانب التجهيزات الداخلية.

تويوتا بريوس 2023 

مواصفات السيارة تويوتا بريوس 2023 الجديدة 

 

تحتوي السيارة تويوتا بريوس على بطارية كهربائية تنتج قوة قدرها 13.6 كيلو واط /الساعة للنسخة الاوروبية، على عكس الطرازات السابقة والتي تنتج 8.8 كيلو واط في الساعة، بالاضافة إلى زيادة لقدرات مدى السير.

تويوتا بريوس 2023 

وزودت السيارة تويوتا بريوس سابقاً بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصانا، لترتفع تلك القوة بنسبة 99 حصانا وتصل إلى 200 حصانا للنسخة الجديدة، والتي دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي.

تويوتا بريوس 2023 

ودعمت السيارة تويوتا بريوس بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى نظام داخلي للتحكم في المناخ، ودرجة حرارة مقاعد السيارة، مع زجاج كهربائي، وحساسات حركة لسهولة التحكم.

تويوتا بريوس 2023 

وحصلت السيارة تويوتا بريوس على بعض الترقيات الخارجية مثل زيادة العرض الكلي بنسبة 22 مم، مع تقليل الارتفاع الكلي للسيارة بنسبة 50 مم، بالاضافة إلى حصولها على مقدمة عدوانية المظهر، ومصابيح بتقنية LED، مع جنوط رياضية انيقة وذات تصميم هندسي مميز.

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