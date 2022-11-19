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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصد 100 هجوم في دونيتسك

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية صدت نحو 100 هجوم في منطقة دونيتسك بشرق البلاد مع استمرار حدة القتال.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي: "القتال العنيف للغاية مستمر في منطقة دونيتسك ... لا هوادة في حدة القتال".

وتابع: "تم صد 100 هجوم روسي في منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة".

مئات المعتقلين والمفقودين في خيرسون

وخلص باحثون من جامعة "ييل" في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مئات الأشخاص اعتُقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون الأوكرانية خلال فترة وقوعها تحت السيطرة الروسية وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حول التقرير: "يجب على روسيا وقف هذه العمليات وسحب قواتها لإنهاء حرب لا داعي لها، لا يمكنها أن تنتصر فيها ولن تنتصر - مهما بلغت أساليبها من خسة وبشاعة".

ويوثق التقرير، الذي اطلعت عليه "رويترز" قبل نشره، اليوم الجمعة، اعتقال واختفاء 226 شخصًا في خيرسون، بين مارس وأكتوبر، يُزعم أن ربعهم تعرضوا للتعذيب ولقي 5 منهم حتفهم أثناء الاحتجاز أو بعده بفترة قصيرة.

تقرير أمريكي: مئات المعتقلين والمفقودين في خيرسون الأوكرانية

روسيا تعلن تدمير مركز قيادة الجيش الأوكراني في خيرسون

وسحبت روسيا قواتها، الأسبوع الماضي، من جيب على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في أوكرانيا يضم منطقة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الغزو في فبراير.

ومعمل الأبحاث الإنسانية في "مدرسة ييل للصحة العامة" الذي أعد التقرير شريك لبرنامج تموله وزارة الخارجية الأمريكية يدعى مرصد الصراع تم تدشينه، في مايو، لجمع وتحليل أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب وفظائع أخرى محتملة في أوكرانيا.

وتنفي روسيا استهداف جنودها للمدنيين أو ارتكابهم أي أعمال وحشية.

قوائم استهداف

ونقل التقرير عن مصادر متعددة قالت إن قوات الأمن الروسية لديها قوائم استهداف تتضمن أسماء وأرقام لوحات سيارات إلى جانب معلومات أخرى.

ولم يحدد التقرير هوية بعض مصادره بهدف حمايتهم. وحدد الباحثون 12 موقعًا تم استخدامهم للاحتجاز والاستجواب في خيرسون وشبه جزيرة القرم.

وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء المذكورة تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقًا للقانون الدولي، مثل: الضرب، والإيهام بالإعدام، والروليت الروسي، والصدمات الكهربائية، وتعذيب الأقارب.

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا خيرسون زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

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