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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتذليل المعوقات.. نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، سلسلة  اجتماعاته الدورية مع أعضاء  اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين ،و التي شكلها المحافظ "،للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ،لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض، وذلك تنفيذاُ  لتكليفات محافظ  بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

حيث ناقش نائب المحافظ_خلال الاجتماع الذي عقده اليوم_متابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة ، بهدف تسريع وتيرة العمل  بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف،حيث تم عرض معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها "مباني /زراعة"  ، وذلك وفق  الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه  .

وقد أكد نائب محافظ بني سويف على  أهمية  تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي ، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ، لافتاً إلى  تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ،مؤكدا على أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم "يتابع مستجدات الملف بشكل يومي ، وتوجيهاته بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام ، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة  التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له ، موجهاً بعقد اجتماعات تنسيقية بشكل أسبوعي لمتابعة مستجدات الملف أولاً بأول.

حضر الاجتماع:  أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، سمر فتحي، الدكتور شريف حنفي ، المهندسة هدير من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، ومسؤولو الإسكان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام المحافظة.

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