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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبس سنة مع الشغل لـ 3 متهمين خطفوا فتاة وزوجها بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة، بالحبس سنة مع الشغل، لـ 3 أشخاص شاب ووالده ووالدته لاتهامهم باختطاف فتاة بعد هروبها مع نجلهم وزواجها منه بعد أن أخبرت أسرتها أنها ذاهبة للدرس، وهي دون الـ15 عاما من عمرها، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد محمد سيرم، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14722 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1637 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 19 سنة، تاجر دواجن، ووالده "ع م م"، و"أ ك ع" خطفوا المجني عليها "م س ع" عن طريق التحايل بأن طلب منها المتهم الأول مقابلتها فقام بانتظارها عقب الانتهاء من الحصة الدراسية الخاصة بها واصطحابها بسيارته إلى مسكنه وفوجئت بتواجد المتهمين الثاني والثالث وتمكنوا من إقصائها عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليها بالقوة والتهديد واحضروا ورقة بيضاء مسطرة وطلبوا منها كتاب عقد زواج بينها وبين المتهم الأول مهددين إياها بالإيذاء في حالة عدم الإنصياع إلى أوامرهم وتحرير ذلك العقد، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها وكتاب ذلك العقد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين احتجزوا المجني عليها بدون وجه حق بأن قاموا بشل حركتها واحتجازها داخل محل الواقعة لارتكاب الجرائم محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية اختطاف فتاة مركز شرطة طوخ محكمة جنايات

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