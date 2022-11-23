ثالث استدعاء عالمي من «تيسلا» خلال نفس الشهر لـ322 ألف سيارة.. اعرف السبب

اعلنت شركة تيسلا ، عن استدعاء جديد لعدد كبير من سياراتها حول العالم ، لتستمر بذلك إصدار استدعاءات هائلة لموديلاتها هذا العام .

وأوضحت شركة تيسلا الرائدة فى عالم السيارات الكهربائية فى بيان لها ، أن الاستدعاءات هذه المرة لـ 322 ألف سيارة لمشكلة في المصابيح الخلفية لموديل 3 وموديل واي، قد تتسبب في توقف هذه المصابيح عن الإضاءة.

وأوضحت تيسلا فى بيانها أنه بعد استلام الشكاوى، بدأت الشركة بالتحقيق في الأمر واكتشفت بالفعل أن بعض سيارات موديل 3 وموديل واي متعرضة لخلل تقني قد يتسبب في تعطل المصابيح عن الإضاءة، مع اقتصار المشكلة على المصابيح الخلفية فقط بدون مصابيح الانعطاف أو الكبح أو العودة للوراء.

وتابعت الشركة فى بيانها أن الاستدعاء يغطى سيارات تيسلا موديل 3 المصنوعة بين أكتوبر ونوفمبر 2022، وسيارات موديل واي المصنوعة بين مايو 2020 ونوفمبر 2022، ولكن مشكلة تعطل المصابيح الخلفية عن العمل سهل حلها عبر تحديثات برمجية هوائية لضبط الخلل .

وأكدت بعض التقارير الاخبارية أن تيسلا قد انتبهت للمشكلة لأول مرة في أكتوبر الماضي في بعض الأسواق خارج أمريكا مع استلامها لشكاوى من العملاء عن توقف المصابيح الخلفية عن الإضاءة، وهي مشكلة سلامة حقيقية .

الجدير بالذكر ان شركة تيسلا قد استدعت 40 ألف سيارة تيسلا موديل اكس و اس الأسبوع الماضي لخلل في نظام التوجيه الكهربائي قد يتسبب في فشله منذ أيام لـ 30 ألف سيارة تيسلا موديل اكس لخلل في الوسائد الهوائية عند ركوب الأطفال في المقعد الأمامي.