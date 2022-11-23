المصري-الروماني يبحث فرص نمو الصادرات وزيارة بوخارست في مايو القادم

عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد السكري لمناقشة فرص نمو الصادرات المصرية في أسواق رومانيا.

وشارك في الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.

وصرح الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري، بأن المجلس أوصي بالبدء في تحليل هيكل الواردات لرومانيا تمهيداً لإعداد دراسة لنقاط القوة التي تمتلكها مصر في مجالات التصدير من خبرات وطاقات إنتاجية متنوعة.

واضاف أن المجلس يولي اهتماماً بتعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في دفع حركة التجارة البنية وتعزيز فرص النمو وتشجيع الصادرات المصرية للنفاذ إلي الأسواق البديلة والمجاورة لرومانيا.

واضاف السكري، كما تناول الاجتماع قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بتنظيم رحلة عمل للعاصمة الرومانية بوخارست في منتصف مايو العام القادم.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الأعمال المصري الروماني يخطط لمضاعفة حجم التجارة البينية الي ما كانت عليه منذ 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ، في حين بلغت في الخمس أشهر الأولي350 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 800مليون دولار بنهاية العام الجاري.