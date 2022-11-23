بعد مأساة الهالوين.. كوريا الجنوبية تستعد للأسوأ في حفلات كأس العالم

تخطط كوريا الجنوبية لنشر قوات الشرطة بشكل مكثف بسبب "حدث ترفيهي” لكأس العالم من المقرر عقده في عاصمتها سول، غدا الخميس، وذلك تجنبا لتكرار مأساة الهالوين.

وحسب مجالة “نيوزويك” الأمريكية، فإن الحدث سيقام في ميدان كوانجهوامون بوسط مدينة سول، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 15000 شخص.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية في بيان، إنه “سيتم إرسال شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى المنطقة للحفاظ على النظام وإدارة الحشود والقيام بأنشطة لمكافحة الإرهاب”.

وتستعد كوريا الجنوبية لمواجهة أوروجواي يوم الخميس فيما سيكون انطلاقها في كأس العالم التي تستضيفها قطر.

وبدأت البطولة التي تستغرق شهرًا تقريبًا يوم الأحد ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر.

وتواصل كوريا الجنوبية مواجهة آثار احتفالات عيد الهالوين في حي إتايوان في سول والتي خلفت أكثر من 150 قتيلاً.

وواجهت سلطات كوريا الجنوبية انتقادات لما اعترفت بأنه تدابير "غير كافية" للسيطرة على الحشود التي تجاوز عددها 100 ألف شخص توافدوا على المنطقة للاحتفال بالعطلة.