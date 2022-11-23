عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مأساة الهالوين.. كوريا الجنوبية تستعد للأسوأ في حفلات كأس العالم

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تخطط كوريا الجنوبية لنشر قوات الشرطة بشكل مكثف بسبب "حدث ترفيهي” لكأس العالم من المقرر عقده في عاصمتها سول، غدا الخميس، وذلك تجنبا لتكرار مأساة الهالوين.

وحسب مجالة “نيوزويك” الأمريكية، فإن الحدث سيقام في ميدان كوانجهوامون بوسط مدينة سول، ومن المتوقع أن يحضره حوالي 15000 شخص.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية في بيان، إنه “سيتم إرسال شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى المنطقة للحفاظ على النظام وإدارة الحشود والقيام بأنشطة لمكافحة الإرهاب”.

وتستعد كوريا الجنوبية لمواجهة أوروجواي يوم الخميس فيما سيكون انطلاقها في كأس العالم التي تستضيفها قطر. 

وبدأت البطولة التي تستغرق شهرًا تقريبًا يوم الأحد ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر.

فيفا فلسطين.. شاهد| إعلام إسرائيل يصرخ من المقاطعة والرفض العربي بكأس العالم

شاهد.. ماذا قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي بعد الفوز على الأرجنتين؟

وتواصل كوريا الجنوبية مواجهة آثار احتفالات عيد الهالوين في حي إتايوان في سول والتي خلفت أكثر من 150 قتيلاً. 

وواجهت سلطات كوريا الجنوبية انتقادات لما اعترفت بأنه تدابير "غير كافية" للسيطرة على الحشود التي تجاوز عددها 100 ألف شخص توافدوا على المنطقة للاحتفال بالعطلة.

كأس العالم كوريا الجنوبية كوانجهوامون سيئول الهالوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

الدولار يضغط على الفرامل .. CNN : مؤشرات على تراجع قريب للأخضر

روسيا تعلق على إمكانية عقد لقاء بين أردوغان والأسد

بلومبرج : مفاوضات الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي وصلت لطريق مسدود

الاحتلال مسئول عن القتل وسفك الدماء.. نائب إسرائيلي يصدم الكنيست.. فيديو

بدلا منها | بولندا تطالب ألمانيا بإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

زيادة أسعار الفائدة.. تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

المدير اللي قتل الموظفين | جريمة إطلاق رصاص جماعي في متجر شهير بأمريكا

مسار عدائي.. موسكو ترد على تصريحات المخابرات الأمريكية حول تجنيد الروس

ترشيحاتنا

رئيس البرتغال بصحبة وزير السياحة والآثار في الأهرامات ومتحف الحضارة .. صور

هل الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب والخطايا ؟ الإفتاء تجيب

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

بعد وفاة إيمان وساجدة .. تشريع برلماني جديد يخص الصيادلة

ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ