بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة .. ما السبب؟

أغلقت أسهم البورصة الأمريكية على ارتفاع، مساء أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي مع تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبًا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.28% إلى 34194 نقطة. كما صعد S&P500 بنسبة 0.59% مسجلاً 4027 نقطة، كما ارتفع Nasdaq بنسبة 0.99% إلى 11285 نقطة.

إبطاء وتيرة رفع الفائدة

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير مساء أمس الأربعاء أن معظم مسؤولي البنك يدعمون مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبًا.

ورأت غالبية كبيرة من مسؤولي الفيدرالي في الاجتماع الذي عُقِد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، أنه "سيكون من المناسب قريباً" إبطاء وتيرة الزيادات. يدعم ذلك التوجه احتمال قيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في ديسمبر.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن محضر الاجتماع جاء ليعطي فرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها، بعد سلسلة من زيادة أسعار الفائدة، كان آخرها قيام البنك في 2 نوفمبر برفع السعر بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.

النطاق المستهدف لسعر الفائدة

في سبتمبر الماضي، قدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بلوغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023، إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمره الصحفي عقب رفع الفائدة مطلع نوفمبر، استشهد بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية" ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية.

ذكر محضر أمس أيضًا أن بعض مسؤولي الفيدرالي المعارضين أشاروا إلى أن "المستوى النهائي لسعر الفائدة الذي سيكون ضروريًا لتحقيق أهداف اللجنة كان أعلى، إلى حدٍّ ما، مما كانوا يتوقعون في السابق"