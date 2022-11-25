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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية .. شيماء سيف تطل على جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة شيماء سيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت شيماء سيف بلوك كاجوال، وبإطلالة شتوية مفعمة بالألوان، ومن أبرز التعليقات التي جاءت حول المنشور: بنحبك يا احل شيمو.

وكشفت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة ما تردد عن خسارتها 40 كيلوجرام من وزنها ، وإجراء عملية تكميم للمعدة . 

وقالت شيماء سيف: "هذه الأخبار غير صحيحة وبضحك عليها دائما ، كل يومين يطلعوا يقولوا كده، وطلعت رديت في مرة ولكن لقيت كل فترة بينزلوا نفس الخبر". 

وأضافت:" فوجئت بأحد المدربين يقول انه ساعدني على التخسيس وأنه يتبع نظام غذائي معين وهو أمر عار تماما من الصحة، وأنا لا أعرفه مطلقا". 

وتابعت شيماء سيف، قائلة: "أنا لم أجري اي عملية تخسيس، ووزني زي ماهو ما خستش ولا حاجة ، ومش عارفه بيستفادوا ايه من نوعية الأخبار دي".

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الفنانة شيماء سيف إطلالة شتوية انستجرام موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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