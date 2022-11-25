مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 25 - 11 -2022 وتردد القنوات الناقلة المفتوحة

تنطلق اليوم الجمعة 25-11-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتشهد الملاعب القطرية اليوم الجمعة، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر كالتالي:

ويلز × إيران – الساعة 12:00 ظهرا - على قناة .beIN Sports HD 1 Max

قطر× السنغال – الساعة 3:00 عصرا - على قناة beIN Sports HD 2 Max .

هولندا × الأكوادور – الساعة - على قناة 6:00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max .

إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 9:00 مساء -على قناة beIN Sports HD 2 Max.

كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV

قناة SD تردد قناة 11095 H 27500



NPO 1

Match Football 1

BBC Red Button

Gol TV spain

BBC One

DR 1

NRK 1

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Teletica 7

YLE TV 2

Caracol Nacional TV

SuperSport Maximo 1

BNT 1 HD bulgaria

TVR 1

QazSport

beIN Sports FR HD 1

TF1 HD France

RSI LA 2 HD