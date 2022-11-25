مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 25 - 11 -2022 وتردد القنوات الناقلة المفتوحة

تنطلق اليوم الجمعة 25-11-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وتشهد الملاعب القطرية اليوم الجمعة، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر كالتالي:
ويلز × إيران – الساعة 12:00 ظهرا - على قناة .beIN Sports HD 1 Max
قطر× السنغال – الساعة 3:00 عصرا - على قناة beIN Sports HD 2 Max .
هولندا × الأكوادور – الساعة - على قناة 6:00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max .
إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 9:00 مساء -على قناة beIN Sports HD 2 Max.
كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:
قناة تحت اسم ALHAWYAH TV
قناة SD تردد قناة 11095 H 27500
NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD