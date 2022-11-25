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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 25 - 11 -2022 وتردد القنوات الناقلة المفتوحة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 25-11-2022، العديد من المواجهات الهامة في إطار منافسات الجولة الثانية من  بطولة كأس العالم قطر 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتشهد الملاعب القطرية اليوم الجمعة، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية.

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تردد القناة المفتوحة الوحيدة لإذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 نوفمبر كالتالي:

ويلز × إيران – الساعة  12:00 ظهرا - على قناة  .beIN Sports HD 1 Max

قطر×  السنغال – الساعة 3:00 عصرا - على قناة   beIN Sports HD 2 Max  .

هولندا ×  الأكوادور – الساعة - على قناة 6:00 مساء على قناة  beIN Sports HD 1 Max .

إنجلترا × الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 9:00 مساء -على قناة beIN Sports HD 2 Max.

 

كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV
قناة SD تردد قناة 11095 H 27500


NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD

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