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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب أمين: شخصية الأهلي وراء الفوز بمرتبط السلة

صدى البلد

أعرب إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري المرتبط على حساب الاتحاد السكندري، بعد الفوز عليه  بنتيجة 64-59.

وأضاف أمين، في تصريحات رسمية، أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير للغاية على تحقيق لقب دوري المرتبط، مؤكدا أن شخصية الفريق كانت حاضرة، ومثلت أحد أهم أسباب التتويج.

وأشار إلى أن فريق الشباب بالأهلي ساهم بشكل كبير في هذا الإنجاز، بعدما حقق الفوز على الاتحاد في الذهاب والإياب، بنتيجتي 81-65 و70-62، معتبرا أنه يشكل نواة المستقبل للفريق الأول.

وتابع: "بطولة دوري المرتبط ستكون بداية لتحقيق المزيد من الألقاب، هذا الموسم، حيث نسعى لإسعاد جماهير الأهلي".

ومن جانبه، قال أحمد إسماعيل، لاعب سلة الأهلي: "بخلاف الفوز ببطولة غالية كان لدينا هدف مهم، وهو مصالحة الجماهير واستعادة مسار البطولات، إلى جانب تأكيد شخصية الأهلي القادرة على حصد الألقاب، رغم خسارتنا في مباراة الذهاب".

وأكمل: "الحمد لله أن التوفيق كان حليفنا في النهاية، وأشكر لاعبي فريق المرتبط الشباب، الذين ساهموا في حصد البطولة".

وقال عمرو الجندي، أحد أبرز نجوم الفريق: "حققنا بطولة غالية ومهمة بالنسبة لنا.. كنا ننتظر بفارغ الصبر التتويج باللقب لمصالحة الجماهير، ونستهدف الفوز بكل بطولات الموسم الجاري".

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