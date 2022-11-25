التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. والوزارة تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

التعليم العالي: برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشارك في عدة فعاليات وأنشطة بمؤتمر COP27

التعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2022

العالي: في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا.. وزارة التعليم العالي تشارك في عدة مسابقات تكنولوجية

العالي: وزير التعليم العالي يشارك في اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية

التعليم العالي: وزير التعليم العالى يعتمد الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها إنطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، ومشاركة الوزارة في عدة مسابقات تكنولوجية في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا.

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.



وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم ٨ ديسمبر المقبل.

بينما برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجاري.



وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أن المعهد شارك في عدة فعاليات وأنشطة بمؤتمر COP27، منها: تنظيم ندوة بمشاركة د. محمد سلطان، أستاذ الجيولوجيا والاستشعار عن البُعد بجامعة ويست ميتشجان الأمريكية، حيث تناولت الندوة دور المعهد في رصد تداعيات التغيرات المناخية على بعض المناطق، كما تناول د. خالد زهران أستاذ الجيوفيزياء ورئيس قسم ديناميكية الأرض بالمعهد ظاهرة هبوط دلتا النيل وارتفاع منسوب سطح البحر ومدى تأثير بعض المدن الساحلية المصرية بهذه التغيرات في المستقبل القريب، وذلك من خلال شبكات الرصد التي يمتلكها ويديرها المعهد.



كما شارك المعهد في الفعاليات التي نظمتها وزارة السياحة والآثار في جلسة بعنوان "تأثير المناخ على التراث الثقافي في مصر- تحديات وحلول"، والتي انعقدت بمتحف شرم الشيخ، يوم 10 نوفمبر الجاري، وأشار رئيس المعهد إلى دور المعهد في الكشف عن المواقع الأثرية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وكذلك دراسة المخاطر التي تواجه تلك المناطق الأثرية سواء غزو المياه الجوفية أو التوسع العمراني، واستعرض بعض الحالات الدراسية والمشروعات التي قام بها المعهد بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار أو بعض البعثات الأجنبية العاملة في مصر.





وفي سياق متصل وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT ) لعام 2022، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي أن مشاركة الوزارة بالمؤتمر والمعرض تأتي في إطار دعم خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي.

وأضاف هشام فاروق أن الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.



جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ إطلاقه.

كما شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022، بحضور البروفيسور جريجورى تروبنيكوف مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بمدير المعهد وأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى سعادة مصر باستضافة هذا الاجتماع الهام للمرة الأولى في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى يأتي بعد ترقية عضويتها بالمعهد إلى العضوية الكاملة فى نوفمبر العام الماضي، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مميزات العضوية الكاملة بالمعهد، مشيدا بعلاقات التعاون المُشترك التي تربط بين مصر وروسيا الاتحادية.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يهدف لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمعهد وكافة الشركاء في اللجنة، مؤكدًا على دور العلم في تقريب الشعوب وخدمة المجتمعات ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول العالم، مشيرًا إلى أن العلم طالما كان أداة مُحايدة لمساعدة الشعوب لتحقيق الرفاهية المنشودة.

وأشار د. عاشور إلى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد مشاركة واسعة من رؤساء وقادة العالم، وما تضمنته فعاليات المؤتمر من تعاون دولي كبير لمُناقشة التحديات التي فرضتها تغيرات المناخ على البشرية، وبحث إيجاد طرق لمواجهتها، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائمًا تسعى لتوثيق علاقات التعاون في المجالات العلمية المُختلفة مع كافة دول العالم، وعقد اتفاقات التعاون العلمية مع المراكز العلمية الدولية.

وأوضح د. عاشور أن عضوية مصر الكاملة في المعهد المتحد للعلوم النووية لها دور كبير في تعزيز العمل المُشترك لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوسيع برامج الشراكة بين الجانبين، كما تشكل داعمًا لخلق تعاون في مجال تبادل البيانات، والمشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم الزيارات الاستكشافية للعلماء والخبراء، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، مشددًا على أهمية بناء شراكات علمية؛ لخدمة شباب الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم، وللاستفادة من التقدم التكنولوجي فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، والانفتاح على العالم، والاطلاع على الثقافات المختلفة، ومساعدتهم فى تأسيس الشركات الناشئة من خلال العلم.

وفى نهاية كلمته، أكد الوزير على التزام مصر بدعم الاتفاق مع المعهد المتحد للعلوم النووية، وتعزيز كافة أشكال التعاون العلمى مع الشركاء من أعضاء اللجنة، معربًا عن تمنياته للمشاركين بإقامة طيبة في مصر، وبزيارة علمية مُثمرة.